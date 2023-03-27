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Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçları hakemleri açıklandı

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Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçları hakemleri açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final 2.maçları yarın ve Çarşamba günü oynanacak.
Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2.Maç programı ve hakemleri şöyle:
28 Mart 2023, Salı
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)

29 Mart 2023, Çarşamba
15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-China Bazaar Gençlik Gücü (Abdullah Genç)
15.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mağusa T.Gücü (Fehim Dayı)
15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Göçmenköy (Kerem Eran)

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