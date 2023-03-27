Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçları hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final 2.maçları yarın ve Çarşamba günü oynanacak.
Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2.Maç programı ve hakemleri şöyle:
28 Mart 2023, Salı
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)
29 Mart 2023, Çarşamba
15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-China Bazaar Gençlik Gücü (Abdullah Genç)
15.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mağusa T.Gücü (Fehim Dayı)
15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Göçmenköy (Kerem Eran)