Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final kura çekimi bugün yapıldı.

Çeyrek final ilk maçları 14-15 Mart 2023 tarihlerinde, rövanş maçları ise 28-29 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:



China Bazar Gençlik Gücü – Lapta

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği

Göçmenköy – K.Kaymaklı

Mağusa Türk Gücü - Cihangir





