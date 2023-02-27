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Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

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Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final kura çekimi bugün yapıldı.
Çeyrek final ilk maçları 14-15 Mart 2023 tarihlerinde, rövanş maçları ise 28-29 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:
 
China Bazar Gençlik Gücü – Lapta
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği
Göçmenköy – K.Kaymaklı
Mağusa Türk Gücü - Cihangir
 

 
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