Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar

- Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Nicosia Group Kıbrıs Kupası finaline gerek Mağusa Türk Gücü, gerek Doğan Türk Birliği taraftarları maça yoğun ilgi gösterirken, tarafsız birçok futbolsever tribünlerde yerini aldı.
- Mağusa Türk Gücü takımını taşıyan otobüs Lefkoşa’ya gelirken arıza yaptı. Bu nedenle takım özel araçlarla Lefkoşa’ya getirildi.
- Kupanın sponsoru Nicosia Group final gecesi organizasyonu ile dikkatleri çekti. Final maçının devre arasında dansçı kızların şovları beğeni topladı.
- Mağusa Türk Gücü kazanmış olduğu Kıbrıs Kupası’yla sezonu Süper Kupa, Lig Kupası ve Federasyon Kupası şampiyonluğu olmak üzere 3 kupayla tamamladı.
- Maç sonunda spor yazarları tarafından yapılan oylama sonucunda MTG futbolcusu Micheal Pote maçın adamı seçildi.
- Kupanın gol kralı ise MTG futbolcusu Sadık Balarabe oldu.
- Maç sonunda finali izleyenler arasında yapılan çekiliş sonucunda Nicosia Group tarafından verilen araç Hasan Kargılı’ya çıktı.
- Kupa töreni sırasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın kupayı MTG kaptanları Uğur ve Adil’e verdiği sırada yapılan konfeti ve havai fişenk gösterisi ise muhteşemdi.
- Kupa töreninde MTG yönetimi bu sezon kazanılan Süper Kupa, Lig Kupası’nı da tören alanına getirterek futbolculara kaldırttı
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