Ne İsa’ya ne Musa’ya

Doğan Türk Birliği ile Lefke arasındaki maç gol düellosu şeklinde geçerken, 2 farklı öne geçen Lefke galibiyeti koruyamayıp beraberliğe razı olurken, 2 takım da zirve yarışında ikişer puan kaybetti. Lefke’nin 2 golünü atan Hermann maçta kırmızı kart gördü

Stadyum: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Özal Çağlayan, Halil Canaloğlu

DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Çağrı, Kenan (Dk.62 Tansel), Aydın, Sercan (Dk.83 Hamit), Ali Savaşan(Dk.25 Halil Turan), Doğukan (Dk.83 Ali Akbulut), Billy, Farouk, Kaan

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal (Dk.80 Mustafa Tahsildaroğulları), Semih, Yılmaz Şipal (Dk.60 Mehmet Toros), Hermann, Kasım, Armstrong, Yakup Esmeraslan, Aziz, Rahmi

Goller: 14.Dk Billy, 58.Dk Aykut (K.K), 75.Dk Kaan (DTB)- 2.ve 30.Dk Hermann, 45.Dk (P) Kasım (Lefke)

Kırmızı Kart: 65.Dk Hermann (Lefke)



AKSA Süper Ligin yedinci haftasında zirve yarışında iddialı olmak isteyen 2 ekip, Doğan Türk Birliği ile Lefke arasındaki maç gol düellosu şeklinde geçerken, 2 farklı öne geçen Lefke galibiyeti koruyamayıp beraberliğe razı oldu.

2 takım da zirve yarışında ikişer puan kaybederken, Lefke’nin 2 golünü atan Hermann maçta kırmızı kart gördü. Her 2 takım da maçın hakemi Utku Hamamcıoğlu’na yönetiminden dolayı tepki gösterdi.

Maça Lefke hızlı başlarken, Herman takımını öne geçirdi. Açık futbolu tercih eden 2 takımdan Doğan Türk Birliği,Billy ile 1 – 1‘i yakalamasına rağmenLefke ilk devreyi Hermann ve Kasım’ın penaltı golüyle 3 – 1 önde tamamladı.

İkinci devrede Doğan Türk Birliği gol için yüklenirken, 58’de Aykut’un kendi kalesine attığı gol ile skor 2 – 3 oldu. Hermann’ın 65’te kırmızı kart görmesi, sarı lacivertlilere avantaj sağladı. 75’te kaleci Mehmet’in hatasında Kaan skoru belirledi. 3 – 3



(Foto: Özgür GÖKSEL)

