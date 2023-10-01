Ne Doğan’a, ne Kartal’a yaradı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Cem Öksüzoğulları, Şahin Coşkun
DTB: Ozan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Yusuf Kondoz, Mustafa Atlar, Hascan, Emin, Doğukan, Arda, Emre Soytürk, Farouk, Kenan
Yenicami: İdris, Fikret, Hüseyin Paşa, Emirhan, Yakup, Barış, Ugwu, Hasan Kanlı, Koray, Kaan, Ali Üçtaş Kırmızı kart: 45.Dk Yusuf Kondoz (DTB)
Goller: 9.Dk (P) Kenan, 31.Dk Arda (DTB)- 15.Dk Yakup, 79.Dk Hasan Kanlı (Yenicami)
Süper Ligin 2. Haftasında Doğan Türk Birliği, Yenicami’yi Girne Mete Adanır Stadında konuk etti.
Maç oldukça yüksek tempoda başlarken, 9. Dakikada Kenan’ın penaltı golüyle Doğan Türk Birliği 1 – 0 öne geçti.
Dk. 15’te Yakup skoru dengeledi. 1 – 1
Dk. 31’de Arda’nın attığı golle skor 2 – 1 oldu.
Doğan Türk Birliği stoperi Yusuf Kondoz 42’de kırmızı kart görürken, takımını 10 kişi bıraktı. İkinci devrede Doğan Türk Birliği 10 kişi oynamasına rağmen uzun süre skoru korumayı başardı.
Ancak 79’da ilk maçta olduğu gibi savunmadan ileriye çıkan Hasan Kanlı’nın kafa golüyle skor 2 – 2 oldu.
(Foto: Özgür GÖKSEL)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.