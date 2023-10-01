Ne Doğan’a, ne Kartal’a yaradı

Doğan Türk Birliği, 2 yabancı futbolcusundan yoksun çıktığı Yenicami karşısında 2 kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu. Yenicami ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 1 saat 10 kişi oynayan Doğan Türk Birliği ile Yenicami, hakem Kerem Eran’a tepki gösterdiler

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Cem Öksüzoğulları, Şahin Coşkun

DTB: Ozan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Yusuf Kondoz, Mustafa Atlar, Hascan, Emin, Doğukan, Arda, Emre Soytürk, Farouk, Kenan

Yenicami: İdris, Fikret, Hüseyin Paşa, Emirhan, Yakup, Barış, Ugwu, Hasan Kanlı, Koray, Kaan, Ali Üçtaş Kırmızı kart: 45.Dk Yusuf Kondoz (DTB)

Goller: 9.Dk (P) Kenan, 31.Dk Arda (DTB)- 15.Dk Yakup, 79.Dk Hasan Kanlı (Yenicami)



Süper Ligin 2. Haftasında Doğan Türk Birliği, Yenicami’yi Girne Mete Adanır Stadında konuk etti.

Maç oldukça yüksek tempoda başlarken, 9. Dakikada Kenan’ın penaltı golüyle Doğan Türk Birliği 1 – 0 öne geçti.

Dk. 15’te Yakup skoru dengeledi. 1 – 1

Dk. 31’de Arda’nın attığı golle skor 2 – 1 oldu.

Doğan Türk Birliği stoperi Yusuf Kondoz 42’de kırmızı kart görürken, takımını 10 kişi bıraktı. İkinci devrede Doğan Türk Birliği 10 kişi oynamasına rağmen uzun süre skoru korumayı başardı.

Ancak 79’da ilk maçta olduğu gibi savunmadan ileriye çıkan Hasan Kanlı’nın kafa golüyle skor 2 – 2 oldu.

(Foto: Özgür GÖKSEL)

