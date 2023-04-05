Ne Çetinkaya’ya, ne GG’ye yaradı

Aksa Süper Lig’de play-out hattındaki iki Lefkoşa takımı olan Çetinkaya ile Gençlik Gücü arasındaki karşılaşmada takımlar penaltılardan buldukları birer golle sahadan birer puanla ayrıldılar

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İbrahim Katmer, Sertan Alkın

Çetinkaya: Kani, Burak, Mehmet, Agit, Recep, Cemal, Salih, Çağlar, Doğukan, Eren, Agoha

C. B. Gençlik Gücü: Beren, Ali, Turgut Kaan, Aşkın, Erin, Rifat, İbrahim, Hasan Bertuğ, Mishali, Hasan Akkuyu.

Goller: Dk. 41 Agoha (Pen.)(Çetinkaya), Dk. 86 Mishali (Pen.) (C.B. Gençlik Gücü)



Aksa Süper Ligin 24. Haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelen Çetinkaya ile Gençlik Gücü arasındaki karşılaşma 1 – 1 tamamlandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Lefkoşa derbisinde Çetinkaya ilk devrede Gençlik Gücü ise ikinci devrede penaltıdan buldukları gollerle sahadan eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

40. dakikada Çetinkaya atağında Agoha GG ceza alanın da yerde kaldı, hakem Keran devam ettirmesine karşın 4. hakemin uyarısı sonrasında penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Agoha golü attı. Bu karar sonrası GG yöneticileri sahaya girerek uzun süre itirazda bulundular. Daha sonra yöneticilerin polis eşliğinde

tribüne dönmeleri sonrasında oyun yeniden başladı.

İkinci devrede Gençlik Gücü beraberlik için yüklenirken aradığı pozisyonları bulmakta zorlandı.

86. dakikada Gençlik Gücü’nün kazandığı penaltıyı kullanan Mishali golü atarak maçın skorunu belirledi.

