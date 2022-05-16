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Nazım Sangare kötü sakatlandı

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Nazım Sangare kötü sakatlandı
Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare’nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
 
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