Nazım Sangare kötü sakatlandı

Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare’nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

