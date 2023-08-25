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Mustafa Yaşar Girne Halk Evi’nde

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Mustafa Yaşar Girne Halk Evi’nde
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Necati KÜLAHLILAR
Doğan Türk Birliği’nin sezon başında Lapta’dan bonservisli olarak transfer ettiği Mustafa Yaşar, teknik heyetin raporu doğrultusunda Girne Halk Evi’ne kiralandı. 
Lapta’da 10 numara pozisyonunda ve hücum bölgesinde oynayan Mustafa Yaşar, Birinci Lig ekiplerinin gündemindeydi. Bu ekiplerden Girne Halk Evi futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Mustafa Yaşar, dün KTFF’de kendisini Girne Halk Evi’li yapan imzayı attı.
Transferiyle ilgili Mustafa Yaşar şöyle dedi:
“Transferim de emeği geçen Bayar Piskobulu başkanıma ve Raif Esendağlı’ya teşekkürler
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