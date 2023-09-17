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Mustafa Menekşeli anı maçı Göçmenköy’ün

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Mustafa Menekşeli anı maçı Göçmenköy’ün
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Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’ne uzun süre başkanlık yapan ayrıca mevcut başkan Metin Menekşeli’nin de babası olan merhum Mustafa Menekşeli cumartesi yapılan maç ile anıldı. Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe ile Göçmenköy arasında oynanan anı maçını Göçmenköy 1-0 kazanarak anı maçının şampiyonu olurken maçtan sonra aile üyeleri ve kulüp yönetimi tarafından plaket ve kupa töreni yapıldı.
 
 
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