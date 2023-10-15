MTG,dört dörtlük

Lider Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında zorlanmasına karşın ikinci devrede oyuna giren futbolcularıyla kazanmasını bilerek dörtte dört yaptı

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet StadıFehim Dayı, Özal Çağlayan, Mehmet Volkan Çelik.Remzi, Ali Özay, Berkem, Olgun, Mevlüt, Tufan, Eray, Ahmet(Mehmet Göçben), Ramadan(Enes), Djabi, TurgutUfuk, Yusuf, Sinan, Uğur, Mustafa, Nevzat(Doğukan), Ünal, Emre(Arif), Erhun, Doukara, Şenol(Hasan Celil)Dk. 45 Turgut (Pen.)(Y.Boğaziçi),Dk. 33 Erhun, Dk. 78 Doğukan ve Dk. 90 +4 Hasan Celil (MTG)İbrahim DALOĞLUAksa Süper Ligin 4. Haftasında lider Mağusa Türk Gücü ile puansız Yeniboğaziçi arasında oynanan zorlu karşılaşmanın galibi 3 – 1’lik skorla konuk MTG oldu ve kayıpsız liderliğini sürdürdü.Maçın başından sonuna kadar topa sahip taraf olan Mağusa Türk Gücü her iki devrede de birçok pozisyon yakalarken Yeniboğaziçi kalecisi Remzi farkın açılmasını önleyen adam oldu.Dk. 17 Organize gelişen MTG atağında Uğur'un pasıyla Y.Boğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Doukara sert vuruşunda top kaleci Remzi'de kaldı.Dk. 25 Sağ kanattan gelişen MTG atağında Ünal'ın pasıyla topla buluşan Mustafa Salk'ın Yeniboğaziçi ceza alanı içine girerken şutunda top kalecide kaldı.Dk.33 MTG atağında Yeniboğaziçi ceza alanı önünde topla buluşan Erhun önünü boşaltarak güzel bir plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu.0-1Dk.45 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın MTG defansının arkasına attığı topla buluşan Turgut, MTG ceza alanı içinde kaleci Ufuk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Turgut'un vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-145+3 MTG atağında Yeniboğaziçi defansının uzaklaştıramadığı topla buluşan Uğur'un şutunda kaleci Remzi topu kornere çeldi.Dk. 47 Organize gelişen MTG atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Doukara geriye çıkardığı topla buluşan Şenol'un şutunda Yeniboğaziçi defansı topu çizgiden çıkardı.Dk. 63 MTG'nin kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.Dk. 78 Hızlı gelişen MTG atağında Doukara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arif hızla Yeniboğaziçi ceza alanı girerek yerden kestiği top defanstan sekerek Doğukan'ın önünde kaldı. O da topa dokunarak ağlara gönderdi. 1-2Dk. 90 MTG atağında topla buluşan Hasan Celil'in ara pasıyla defans arkasında topla buluşan Doukara kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.Dk 90 +4 Hızlı gelişenMTG atağında Doğukan'ın ara pasıyla defans arkasında topla buluşan topla buluşan Hasan Celil kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu ve maçta 1-3 skorla tamamlandı.