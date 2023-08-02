MTG’den bir bomba daha

Mağusa Türk Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Türkiye 3.Lig'inde Osmaniyespor'da forma giyen, bonservisi Cihangir'de olan başarılı defans futbolcusu Zihni Temelci, MTG’ye transfer oldu.
MTG başkanı Koral Bozkurt ve yönetici Kemal Mahirel’le biraraya gelen Zihni Temelci, MTG Kulübüyle 5 yıllık anlaşmaya vardı ve sarı yeşillilerle sözleşme imzaladı.
MTG Kulübü, Zihni Temelci transferini sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:
“Zihni Temelci Mağusa Türk Gücümüzde
Geçtiğimiz yıl Türkiyede oynayan Cihangirli stoper beş yıllığına Mağusa Türk Gücümüze bonservisiyle olarak transfer olmuştur.
Yeni oyuncumuza başarılar diler Şampiyon takıma hoş geldin diyoruz”
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