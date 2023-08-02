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MTG’den bir bomba daha

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Geride kalan sezonda Türkiye 3.Lig'inde Osmaniyespor'da forma giyen, ve bonservisi süper lig ekibi Cihangir'de olan başarılı defans futbolcusu Zihni Temelci, MTG’yle 5 yıllık sözleşme imzaladı

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MTG’den bir bomba daha
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Mağusa Türk Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Türkiye 3.Lig'inde Osmaniyespor'da forma giyen, bonservisi Cihangir'de olan başarılı defans futbolcusu Zihni Temelci, MTG’ye transfer oldu.
MTG başkanı Koral Bozkurt ve yönetici Kemal Mahirel’le biraraya gelen Zihni Temelci, MTG Kulübüyle 5 yıllık anlaşmaya vardı ve sarı yeşillilerle sözleşme imzaladı.
MTG Kulübü, Zihni Temelci transferini sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:
“Zihni Temelci Mağusa Türk Gücümüzde&#128155;&#128154;
Geçtiğimiz yıl Türkiyede oynayan Cihangirli stoper beş yıllığına Mağusa Türk Gücümüze bonservisiyle olarak transfer olmuştur.
Yeni oyuncumuza başarılar diler Şampiyon takıma hoş geldin diyoruz”
 
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