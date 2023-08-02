MTG’den bir bomba daha

Geride kalan sezonda Türkiye 3.Lig'inde Osmaniyespor'da forma giyen, ve bonservisi süper lig ekibi Cihangir'de olan başarılı defans futbolcusu Zihni Temelci, MTG’yle 5 yıllık sözleşme imzaladı

Mağusa Türk Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Geçtiğimiz sezon Türkiye 3.Lig'inde Osmaniyespor'da forma giyen, bonservisi Cihangir'de olan başarılı defans futbolcusu Zihni Temelci, MTG’ye transfer oldu.MTG başkanı Koral Bozkurt ve yönetici Kemal Mahirel’le biraraya gelen Zihni Temelci, MTG Kulübüyle 5 yıllık anlaşmaya vardı ve sarı yeşillilerle sözleşme imzaladı.MTG Kulübü, Zihni Temelci transferini sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:“Zihni Temelci Mağusa Türk GücümüzdeGeçtiğimiz yıl Türkiyede oynayan Cihangirli stoper beş yıllığına Mağusa Türk Gücümüze bonservisiyle olarak transfer olmuştur.Yeni oyuncumuza başarılar diler Şampiyon takıma hoş geldin diyoruz”