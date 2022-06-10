MTG’den bir bomba daha

Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü yeni sezon öncesinde takımdan ayrılan futbolcuların yerine yeni transferler yaparak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Mağusa Türk Gücü bugün Süper Lig ekibi Merit A. Yeşilova’nın orta sahasında ki genç yıldızı Mustafa Salk ile anlaşma sağladı.

Başkan Koral Bozkurt ve yönetici Kemal Mahirel’le bir araya gelen Mustafa Salk, yeni sezon için MTG yönetimiyle el sıkıştı.

Transfer haberini Mağusa Türk Gücü Kulübü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Mustafa Salk Mağusa Türk Gücümüzde.

Merit Alsancak Yeşilovanın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafaya hoş geldin der başarılar dileriz”



