MTG’de 4 futbolcu kart cezalısı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-26-27 Şubat 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.Mağusa Türk Gücü'nde Doğan Türk Birliği maçında kırmızı kart gören Bünyamin Ayaz'a 2 maç ceza verildi. Ayrıca Ünal Kaya, Mustafa Salk ve Mehmet Erol dört sarı kart cezalısı oldu.KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI1 Maç: Emirhan Gül (Göçmenköy İYSK), Selim Sarper Cangül (Göçmenköy İYSK), Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği), Ersu Yalçın (Lapta TBSK), Arda Ünalan (Binatlı YSK), Ünal Kırmızıyüz (Yenierenköy TSK)2 Maç:Vasfi Gül (Doğan Türk Birliği), Hüda Sesigüzel (Mormenekşe GBSK), Mustafa Tunç (Türk Ocağı Limasol), Gökhan Özer (Göçmenköy İYSK), Selim Saygı (Doğan Türk Birliği), Bünyamin Ayaz (Mağusa Türk Gücü), Berhan Gümüşhan (Lefke TSK), Salih Giritli (Binatlı YSK), Tahir Sır (M. Hacıali Yılmazköy SK), Okan İl (Ünimar Maraş GSK), Ali Kurşun (Yenierenköy TSK)3 Maç: Azem Erdine (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ1 Maç: Ahmet Özyeşer (Göçmenköy İYSK) Serkan Ekşici (Mağusa Türk Gücü), Eray Yavuk (Merit Alsancak Yeşilova SK)2 Maç: Kemal Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULARMehmet Erol (Mağusa Türk Gücü)Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)Mustafa Salk (Mağusa Türk Gücü)Bekir Yıldız (Göçmenköy İYSK)Malik Yakubu (Göçmenköy İYSK)Mehmet Tekin (Merit Alsancak Yeşilova SK)Yakup Şen (Yenicami AK)Necati Genç (Yonpaş Dumlupınar TSK)Doruk Latif (Yonpaş Dumlupınar TSK)Adem Uçar (Hamitköy ŞHSK)Mehmet Can İşlek (Hamitköy ŞHSK)Mehmet Ali Öztemiz (Mormenekşe GBSK)Abbas Osum (Mormenekşe GBSK)Ahmet Vatanseven (Dörtyol SK)Ömer Gök (Dörtyol SK)Tarkan Aksoy (Lapta TBSK)Süleyman Batuk (Lapta TBSK)Ayden Numanzade (Girne Halk Evi)Zafer Emre Taşkın (Yalova SK)Barış Kaya (Düzkaya KOSK)Üner Salih Berkalp (Baf Ülkü Yurdu)