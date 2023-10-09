MTG sonradan açıldı

Süper Ligin 3. Haftasının kapanış maçında MTG konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ni son 10 dakikada biri penaltıdan olmak üzere bulduğu gollerle 3 – 1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

AKSA Süper Lig’in 3’üncü hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği karşılaştı. Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan karşılaşmanın özellikle son bölümleri büyük heyecana sahne olurken rakibini 3-1 mağlup eden MTG, üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak averajla haftayı lider tamamladı.Evren Karademir’in yönettiği ve uzun süre golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmada MTG golü, 82’nci dakikada buldu.82. dakikada sağdan Doğan ceza sahasına giren Mustafa Salk’ın arka direğe kaldırdığı topa iyi yükselen Emre Özsin kafayla topu Doukara’ya bıraktı. Doukara’da kafayla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.85’inci dakikada Emre Soytürk’ün Erhun Öztümer’e müdahalesi sonrasında çıkan penaltı kararıyla MTG Arif’in kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.88’inci dakikada Zihni Temelci’nin çift sarı kart görmesi sonrası MTG 10 kişi kalırken, 90’ıncı dakikada Kenan Oshan’ın frikik golü ile skor 2-1 oldu. 90+4’te Emre Soytürk bu kez çift sarı kartla Doğan Türk Birliği’nin 10 kişi kalmasına sebep olurken, uzatmanın son anlarında Hasan Celil Evren’in golüyle maçın skorunu 3-1 olarak belirlendi.Bu sonucun ardından MTG 9 puan ve averajla lider olarak haftayı tamamladı. Doğan Türk Birliği ise 4 puanda kaldı.