MTG, puan rekorunu kırdı

Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü son haftada konuk olduğu Merit A. Yeşilova’yı 4 -3 mağlup ederek puanını 80 yaparak puan rekorunu kırdı

Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Hakan Gök, Engin Akkagün

Merit A. Yeşilova: Kemal Molla, Billy Osman, Mejdi, Memduh, Cemal, Yasin, Eyyüp, Gökhan, Güvenç, Mehmet Fatih, Mustafa Vardi

MTG: Ufuk, Uğur, Mehmet Gürlü, Isaac, Yusuf Beyazi, Emre Özsin, Mustafa Salk, Pote, Mustafa Yaşınses, Ünal, Bünyamin

Goller: 42.Dk (P) Mejdi, 45+2.Dk Memduh (Yeşilova)-24.Dk (P) Pote, 32.Dk Emre Özsin 48.Dk Mustafa Salk, 77.Dk Uğur (MTG)



AKSA Süper Ligin 30. Hafta maçında Alsancak Yeşilova, Mağusa Türk Gücü’nü, Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadında konuk etti.

24.Dk: MTG atağında Ünal sağdan ceza alanına girdi ve defansın Ünal’a müdahalesi sonrasında Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Pote topu filelere gönderdi. Yeşilova 0-1 MTG

32.Dk: MTG atağında Emre Özsin sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Yeşilova 0-2 MTG

42.Dk: Savunma arkasına sarkan Memduh, savunmanın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zekai Töre bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mejdi topu filelere gönderdi. Yeşilova 1-2 MTG

45+2.Dk: Yeşilova atağında Cemal soldan topu ceza alanına ortaladı ve Memduh kafa vuruşunda topu filelere gönderdi.Yeşilova 2-2MTG

47.Dk: MTG atağında Emre ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Pote’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Kemal gole izin vermedi ve top kornere gitti.

48.Dk: Kullanılan köşe atışında Yeşilova savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Mustafa Salk vuruşunda topu filelere gönderdi. Yeşilova 2-3 MTG

68.Dk: Yeşilova atağında Memduh savunmanın müdahalesiyle ceza alanı içerisinde yerde kaldı ve Zekai Töre penaltı noktasın gösterdi. Atışı kullanan Mejdi topu filelere gönderdi.Yeşilova 3-3 MTG

77.Dk: Yeşilova defansının hatasında topu alan Uğur’un vuruşunda top filelere gitti.Yeşilova 3-4 MTG

