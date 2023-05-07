MTG, puan rekorunu kırdı

Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Hakan Gök, Engin Akkagün
Merit A. Yeşilova: Kemal Molla, Billy Osman, Mejdi, Memduh, Cemal, Yasin, Eyyüp, Gökhan, Güvenç, Mehmet Fatih, Mustafa Vardi
MTG: Ufuk, Uğur, Mehmet Gürlü, Isaac, Yusuf Beyazi, Emre Özsin, Mustafa Salk, Pote, Mustafa Yaşınses, Ünal, Bünyamin
Goller: 42.Dk (P) Mejdi, 45+2.Dk Memduh (Yeşilova)-24.Dk (P) Pote, 32.Dk Emre Özsin 48.Dk Mustafa Salk, 77.Dk Uğur (MTG)
AKSA Süper Ligin 30. Hafta maçında Alsancak Yeşilova, Mağusa Türk Gücü’nü, Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadında konuk etti.
24.Dk: MTG atağında Ünal sağdan ceza alanına girdi ve defansın Ünal’a müdahalesi sonrasında Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Pote topu filelere gönderdi. Yeşilova 0-1 MTG
32.Dk: MTG atağında Emre Özsin sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Yeşilova 0-2 MTG
42.Dk: Savunma arkasına sarkan Memduh, savunmanın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zekai Töre bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mejdi topu filelere gönderdi. Yeşilova 1-2 MTG
45+2.Dk: Yeşilova atağında Cemal soldan topu ceza alanına ortaladı ve Memduh kafa vuruşunda topu filelere gönderdi.Yeşilova 2-2MTG
47.Dk: MTG atağında Emre ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Pote’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Kemal gole izin vermedi ve top kornere gitti.
48.Dk: Kullanılan köşe atışında Yeşilova savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Mustafa Salk vuruşunda topu filelere gönderdi. Yeşilova 2-3 MTG
68.Dk: Yeşilova atağında Memduh savunmanın müdahalesiyle ceza alanı içerisinde yerde kaldı ve Zekai Töre penaltı noktasın gösterdi. Atışı kullanan Mejdi topu filelere gönderdi.Yeşilova 3-3 MTG
77.Dk: Yeşilova defansının hatasında topu alan Uğur’un vuruşunda top filelere gitti.Yeşilova 3-4 MTG
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