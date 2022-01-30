MTG, ‘Mağusa’nın beyi benim’ dedi

AKSA Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, ikinci, devrenin ilk haftasında Mağusa’nın bir diğer takımı Yonpaş Dumlupınar ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak hem ilk maçın rövanşını aldı, hem de liderliğini sürdürdü

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Necmi Bulut, Halil Erdem Canaloğlu

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay (88-Oladimeji), Turgut, İsmail, Berke, Mehmet Gürbıyık, Eray Vudalı, Berk Büyükkal, Mert Güçlücan, Mehmet Altın (17-Burak), Jonathan Weston

MTG: Yusuf Yontar, Adil, Ünal, Şenol Şöför (67-Mehmet Gürlü), Arif (46-Emre Kuvvetlişahin), Sadık Balarabe (90+2-Halil Uçar), Uğur, Mickael Pote, Nevzat, Bünyamin, Mehmet Erol (74-Emre Özsin)

Goller: Dk 36 Şenol, Dk. 45 Pote(MTG), Dk. 55 Weston (Pen. Dumlupınar)







AKSA Süper ligde ikinci devrenin ilk haftasında Mağusa derbisinde 26.dakika Nevzat'ın kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kalan Mağusa Türk Gücü 36.dakikada Şenol ve 45+1 dakikada yeni yıldızı Pote'nin muhteşem golü ile sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

7. Şenol Şöför’ün ceza alanı çaprazından şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.

9. Sadık Balarabe’nin ortasında Pote gelişine vurdu. Top Türkkan’da kaldı.

26. Rakibi Burak’a sert bir müdahalede bulunan Nevzat direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

36. Şenol Şöför ara pasına hareketlendi. Topa dokundu. Türkkan ayaklarıyla müdahale etmeye çalışırken boşta kalan topu Şenol kaleye gönderdi. 0-1

45+1. Pote ara pasında iki savunma oyuncusunun arasından sıyrıldı. Çaprazda sert şutunda üstten topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 0-2

53. Burak’un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.

54. Berke’nin kafayla aktardığı topa Weston ceza alanı içinde vurdu. Top üstten dışarı gitti.

55. İsmail’in kaleye gönderdiği top yan direkten döndü. Weston kontrol etmek isterken Adil’in müdahalesiyle yerde kaldı. Utku Hamamcıoğlu pozisyona penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Weston topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 1-2

65. Berke ceza alanı içerisinde boşta kaldığı pozisyonda sert vurdu. Yusuf Yontar önledi.

89. Weston ceza alanı içerisinde topla buluştu. Döndükten sonra uygun pozisyonda vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

90+8. Berke’nin şutunda top üstten dışarı gitti.

Mağusa Dr. Fazıl KüçükUtku Hamamcıoğlu, Necmi Bulut, Halil Erdem CanaloğluTürkkan, Olcay (88-Oladimeji), Turgut, İsmail, Berke, Mehmet Gürbıyık, Eray Vudalı, Berk Büyükkal, Mert Güçlücan, Mehmet Altın (17-Burak), Jonathan WestonYusuf Yontar, Adil, Ünal, Şenol Şöför (67-Mehmet Gürlü), Arif (46-Emre Kuvvetlişahin), Sadık Balarabe (90+2-Halil Uçar), Uğur, Mickael Pote, Nevzat, Bünyamin, Mehmet Erol (74-Emre Özsin)Goller: Dk 36 Şenol, Dk. 45 Pote(MTG), Dk. 55 Weston (Pen. Dumlupınar)AKSA Süper ligde ikinci devrenin ilk haftasında Mağusa derbisinde 26.dakika Nevzat'ın kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kalan Mağusa Türk Gücü 36.dakikada Şenol ve 45+1 dakikada yeni yıldızı Pote'nin muhteşem golü ile sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.7. Şenol Şöför’ün ceza alanı çaprazından şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.9. Sadık Balarabe’nin ortasında Pote gelişine vurdu. Top Türkkan’da kaldı.26. Rakibi Burak’a sert bir müdahalede bulunan Nevzat direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.36. Şenol Şöför ara pasına hareketlendi. Topa dokundu. Türkkan ayaklarıyla müdahale etmeye çalışırken boşta kalan topu Şenol kaleye gönderdi. 0-145+1. Pote ara pasında iki savunma oyuncusunun arasından sıyrıldı. Çaprazda sert şutunda üstten topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 0-253. Burak’un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.54. Berke’nin kafayla aktardığı topa Weston ceza alanı içinde vurdu. Top üstten dışarı gitti.55. İsmail’in kaleye gönderdiği top yan direkten döndü. Weston kontrol etmek isterken Adil’in müdahalesiyle yerde kaldı. Utku Hamamcıoğlu pozisyona penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Weston topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 1-265. Berke ceza alanı içerisinde boşta kaldığı pozisyonda sert vurdu. Yusuf Yontar önledi.89. Weston ceza alanı içerisinde topla buluştu. Döndükten sonra uygun pozisyonda vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.90+8. Berke’nin şutunda top üstten dışarı gitti.