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MTG, Lefkoşa'da moral buldu

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Süper Lig’de uzun bir aradan sonra ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Cihangir’e karşı alan Mağusa Türk Gücü, konuk olduğu Gençlik Gücü’nü 5 – 1 mağlup ederek geçtiğimiz haftanın adeta acısını çıkardı

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MTG, Lefkoşa'da moral buldu
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Arif Malek, Serdar Gürpınar
CB G.Gücü: Seyit, Ali (Dk 65 Orhan), Necati, Abu Dumbuya (Dk 87 Erin), Ümitcan, Mahmut (Dk 77 Ahmet Saygı), İbrahim Köse (Dk 65 Kaan), Hasan Akkuyu (Dk 87 Muhammet), Peter Ebi, Afün, Turgut Kaan
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Ünal, Mehmet Gürlü (Dk 83 Doğukan), Emre Özsin (Dk 57 Uğur), Mustafa Salk, Sinan (Dk 57 Bünyamin), Erhun, Arif (Dk 72 Hasan Celil), Doukara (Dk 83 Dinopeter), Şenol, Zihni
Goller: Dk37Peter (GG),Dk 17 ve 45Erhun, Dk 25 Arif, Dk 60 Doukara, Dk 81 Hasan Evren

Süper Ligin 6. Haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Mağusa Türk Gücü’nü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ağırladı.
Mücadeleye iyi başlayan Mağusa Türk Gücü, 17’de ErhunÖztümer’inuzak mesafeden harika golü ile 1 – 0 öne geçti.
Etkili futbolunu golden sonra da devam ettiren Mağusa Türk Gücü 25’inci dakikada Arif Uysal’ın kaydettiği golle farkı 2’ye çıkardı. 0 – 2
2 – 0’dan sonra hücuma yönelik oynayan ChinaBazaar Gençlik Gücü, 37’de eski MTG’li Peter Ebi’nin golüyle farkı bire indirdi. 2 – 1
Ancak ilk devrenin son dakikasında ErhunÖztümer1 gol daha atarak skoru 1 – 3 yaptı.
İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde bulunduran Mağusa Türk Gücü, 60’da golcüsü Doukaraile golü buldu. 4 – 1
Maça sonradan giren Hasan Celil Evren’in 81’de attığı gol skoru belirledi1 – 5. Karşılaşma konuk ekibin 5 – 1 üstünlüğünde tamamlanırken, Mağusa Türk Gücü puanını 15’e yükseltti. ChinaBazaar Gençlik Gücü 9 puanda kaldı.
 
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