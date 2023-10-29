MTG, Lefkoşa'da moral buldu

Süper Lig’de uzun bir aradan sonra ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Cihangir’e karşı alan Mağusa Türk Gücü, konuk olduğu Gençlik Gücü’nü 5 – 1 mağlup ederek geçtiğimiz haftanın adeta acısını çıkardı



Hakemler: Zekai Töre, Arif Malek, Serdar Gürpınar

CB G.Gücü: Seyit, Ali (Dk 65 Orhan), Necati, Abu Dumbuya (Dk 87 Erin), Ümitcan, Mahmut (Dk 77 Ahmet Saygı), İbrahim Köse (Dk 65 Kaan), Hasan Akkuyu (Dk 87 Muhammet), Peter Ebi, Afün, Turgut Kaan

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Ünal, Mehmet Gürlü (Dk 83 Doğukan), Emre Özsin (Dk 57 Uğur), Mustafa Salk, Sinan (Dk 57 Bünyamin), Erhun, Arif (Dk 72 Hasan Celil), Doukara (Dk 83 Dinopeter), Şenol, Zihni

Goller: Dk37Peter (GG),Dk 17 ve 45Erhun, Dk 25 Arif, Dk 60 Doukara, Dk 81 Hasan Evren



Süper Ligin 6. Haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Mağusa Türk Gücü’nü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ağırladı.

Mücadeleye iyi başlayan Mağusa Türk Gücü, 17’de ErhunÖztümer’inuzak mesafeden harika golü ile 1 – 0 öne geçti.

Etkili futbolunu golden sonra da devam ettiren Mağusa Türk Gücü 25’inci dakikada Arif Uysal’ın kaydettiği golle farkı 2’ye çıkardı. 0 – 2

2 – 0’dan sonra hücuma yönelik oynayan ChinaBazaar Gençlik Gücü, 37’de eski MTG’li Peter Ebi’nin golüyle farkı bire indirdi. 2 – 1

Ancak ilk devrenin son dakikasında ErhunÖztümer1 gol daha atarak skoru 1 – 3 yaptı.

İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde bulunduran Mağusa Türk Gücü, 60’da golcüsü Doukaraile golü buldu. 4 – 1

Maça sonradan giren Hasan Celil Evren’in 81’de attığı gol skoru belirledi1 – 5. Karşılaşma konuk ekibin 5 – 1 üstünlüğünde tamamlanırken, Mağusa Türk Gücü puanını 15’e yükseltti. ChinaBazaar Gençlik Gücü 9 puanda kaldı.

Stadyum: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Zekai Töre, Arif Malek, Serdar GürpınarCB G.Gücü: Seyit, Ali (Dk 65 Orhan), Necati, Abu Dumbuya (Dk 87 Erin), Ümitcan, Mahmut (Dk 77 Ahmet Saygı), İbrahim Köse (Dk 65 Kaan), Hasan Akkuyu (Dk 87 Muhammet), Peter Ebi, Afün, Turgut KaanMağusa Türk Gücü: Ufuk, Ünal, Mehmet Gürlü (Dk 83 Doğukan), Emre Özsin (Dk 57 Uğur), Mustafa Salk, Sinan (Dk 57 Bünyamin), Erhun, Arif (Dk 72 Hasan Celil), Doukara (Dk 83 Dinopeter), Şenol, ZihniGoller: Dk37Peter (GG),Dk 17 ve 45Erhun, Dk 25 Arif, Dk 60 Doukara, Dk 81 Hasan EvrenSüper Ligin 6. Haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Mağusa Türk Gücü’nü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ağırladı.Mücadeleye iyi başlayan Mağusa Türk Gücü, 17’de ErhunÖztümer’inuzak mesafeden harika golü ile 1 – 0 öne geçti.Etkili futbolunu golden sonra da devam ettiren Mağusa Türk Gücü 25’inci dakikada Arif Uysal’ın kaydettiği golle farkı 2’ye çıkardı. 0 – 22 – 0’dan sonra hücuma yönelik oynayan ChinaBazaar Gençlik Gücü, 37’de eski MTG’li Peter Ebi’nin golüyle farkı bire indirdi. 2 – 1Ancak ilk devrenin son dakikasında ErhunÖztümer1 gol daha atarak skoru 1 – 3 yaptı.İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde bulunduran Mağusa Türk Gücü, 60’da golcüsü Doukaraile golü buldu. 4 – 1Maça sonradan giren Hasan Celil Evren’in 81’de attığı gol skoru belirledi1 – 5. Karşılaşma konuk ekibin 5 – 1 üstünlüğünde tamamlanırken, Mağusa Türk Gücü puanını 15’e yükseltti. ChinaBazaar Gençlik Gücü 9 puanda kaldı.