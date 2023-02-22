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MTG, kısa kesti

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Mağusa Türk Gücü, ikinci tur mücadelesinde konuk oluğu Düzkaya’yı ilk devrede bulduğu gollerle 2 -0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

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MTG, kısa kesti
Stad: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Mehmetcan Erli, Hasan Baldan
Düzkaya: Ali, Serkan(Murat), Afün, Uğurcan, Salih(Ayberk), Barış(İmirze), Mehmet(Ümit), Hasan, Batuhan, Berkant(İzzet), Ahmet.
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf(İsaac), Ünal, Bünyamin(Emre Kuvvetlişahin), Uğur, Mustafa Salk, Arif(Mehmet), Şenol, Mustafa Yaşinses(Emre Özsin), Pote(Baran).
Goller: Dk. 11 Mustafa Yaşinses ve Dk. 37 Pote (Pen.) (MTG)
 
 
Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşmasında Birinci Lig ekibi Düzkaya, Süper Lig lideri ve kupanın son şampiyonu Mağusa Türk Gücü mücadele etti..
Çatalköy, Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan ve Zekai Töre’nin yönettiği karşılaşmada Mağusa Türk Gücü ilk yarıda bulduğu gollerle çeyrek finale yükselmeyi başardı.
MTG’ye turu getiren golleri 11. dakikada Mustafa Yaşınses ve 37. dakikada penaltıdan Mickael Pote kaydetti.
 
 
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