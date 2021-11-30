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MTG kayıpları değerlendirdi

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AKSA Süper Lig'de 11. haftada zirve yarışındaki 3 takım haftayı mağlubiyetle kapatırken ligde puanlar birbirine yaklaştı. 11. haftaya lider giren Merit Alsancak Yeşilova’nın mağlup olmasıyla Doğan Türk Birliği'ni mağlup eden Mağusa Türk Gücü ligin yeni lideri oldu. Lefke ve Gönyeli zirve yarışı içerisinde yarışa devam ediyorlar

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MTG kayıpları değerlendirdi
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AKSA Süper Lig'de 11. haftada zirve yarışındaki 3 takım haftayı mağlubiyetle kapatırken ligde puanlar birbirine yaklaştı. 11. haftaya lider giren Merit Alsancak Yeşilova’nın mağlup olmasıyla Doğan Türk Birliği'ni mağlup eden Mağusa Türk Gücüligin yeni liderioldu. Lefke ve Gönyeli zirve yarışı içerisinde yarışa devam ediyorlar
 
AKSA Süper Lig'in dibinde Baf Ülkü Yurdu ve Girne Halk Evi haftayı yine puansız tamamladılar. Yenicami, Hamitköy ve Binatlı ise haftaya 3’er puanla kapattılar
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında 11 golle Mishali(Cihangir) önde olmaya devam ederken, 10 gole yükselen Kossi(MTG) ile8 gole yükselen Emre Özsin (MTG) ileFelix(K.KAYMAKLI) onu takip ediyorlar
 
Haftanın Takımı: Yenicami
Alt sıralardan uzaklaşmak için mutlak kazanması gereken Gönyeli deplasmanında iyi futbol sonrasında galip gelen Yenicami, önemli bir galibiyete imza attı
 
Haftanın Yıldızı: Felix (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı’nın çıkışında büyük payı bulunan Felix, Cihangir deplasmanında iyi oyununu hat trick ve 1 asistle süsledi
 
Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)
Mağusa Türk Gücü, zorlu Doğan Türk Birliği deplasmanından iyi futbol ve net galibiyetle dönüp liderliğe yükselirken, bu başarıda en büyük pay Ali Oraloğlu’nun idi
 
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Hamitköy – Mesarya)
Emre Öztaşlı başarılı maçlarına Hamitköy – Mesarya maçını da eklerken, 90 dakika boyunca yardımcıları ile uyumlu ve pozisyonlara yakın idi
 
Haftanın Kare Ası
Yunus (Binatlı)
Uğur (MTG)
Mert (Dumlupınar)
Hasan Evren (YAK)
 
Haftanın On Biri
Tolga (Hamitköy)
Mert (Hamitköy)
İsmail Tırlık (Dumlupınar)
Gökhan (KK)
Bünyamin (MTG)
Halil İbrahim (TOL)
Mehmet Gürlü (MTG)
Hasan Ulukök (YAK)
Bekir (Göçmenköy)
Kone (Binatlı)
Ertaç (TOL)
 
AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Yenicami,              0 – 3
Cihangir – Küçük Kaymaklı, 1 – 4
Hamitköy – Mesarya,             1 – 0
Binatlı – Girne Halk Evi,       2 – 1
Göçmenköy – Lefke              1 – 0 
Y.Dumlupınar – Baf Ü.Y      6 – 0
MeritA.Yeşilova – T. Ocağı 1 – 2
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, 0 – 2
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 11 7 1 3 29 12 17 22
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 11 6 4 1 26 16 10 22
3. Lefke TSK 11 6 3 2 16 11 5 21
4. Gönyeli SK 11 6 3 2 15 11 4 21
5. Küçük Kaymaklı TSK 11 5 4 2 16 8 8 19
6. Doğan Türk Birliği 11 5 3 3 19 14 5 18
7. Türk Ocağı Limasol 11 5 3 3 15 13 2 18
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 11 5 2 4 20 13 7 17
9. Göçmenköy İYSK 11 5 2 4 15 15 0 17
10. Mesarya SK 11 5 1 5 10 9 1 16
11. Cihangir GSK 11 4 3 4 18 17 1 15
12. Yenicami AK 11 2 5 4 15 14 1 11
13. Hamitköy ŞHSK 11 3 2 6 11 15 -4 11
14. Binatlı YSK 11 2 2 7 9 23 -14 8
15. Girne Halk Evi 11 1 1 9 11 29 -18 4
16. Baf Ülkü Yurdu 11 0 3 8 6 31 -25 3
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