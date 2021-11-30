MTG kayıpları değerlendirdi

AKSA Süper Lig'de 11. haftada zirve yarışındaki 3 takım haftayı mağlubiyetle kapatırken ligde puanlar birbirine yaklaştı. 11. haftaya lider giren Merit Alsancak Yeşilova’nın mağlup olmasıyla Doğan Türk Birliği'ni mağlup eden Mağusa Türk Gücü ligin yeni lideri oldu. Lefke ve Gönyeli zirve yarışı içerisinde yarışa devam ediyorlar