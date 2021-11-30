MTG kayıpları değerlendirdi

AKSA Süper Lig'in dibinde Baf Ülkü Yurdu ve Girne Halk Evi haftayı yine puansız tamamladılar. Yenicami, Hamitköy ve Binatlı ise haftaya 3’er puanla kapattılar
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında 11 golle Mishali(Cihangir) önde olmaya devam ederken, 10 gole yükselen Kossi(MTG) ile8 gole yükselen Emre Özsin (MTG) ileFelix(K.KAYMAKLI) onu takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Yenicami
Alt sıralardan uzaklaşmak için mutlak kazanması gereken Gönyeli deplasmanında iyi futbol sonrasında galip gelen Yenicami, önemli bir galibiyete imza attı
Haftanın Yıldızı: Felix (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı’nın çıkışında büyük payı bulunan Felix, Cihangir deplasmanında iyi oyununu hat trick ve 1 asistle süsledi
Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)
Mağusa Türk Gücü, zorlu Doğan Türk Birliği deplasmanından iyi futbol ve net galibiyetle dönüp liderliğe yükselirken, bu başarıda en büyük pay Ali Oraloğlu’nun idi
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Hamitköy – Mesarya)
Emre Öztaşlı başarılı maçlarına Hamitköy – Mesarya maçını da eklerken, 90 dakika boyunca yardımcıları ile uyumlu ve pozisyonlara yakın idi
Haftanın Kare Ası
Yunus (Binatlı)
Uğur (MTG)
Mert (Dumlupınar)
Hasan Evren (YAK)
Haftanın On Biri
Tolga (Hamitköy)
Mert (Hamitköy)
İsmail Tırlık (Dumlupınar)
Gökhan (KK)
Bünyamin (MTG)
Halil İbrahim (TOL)
Mehmet Gürlü (MTG)
Hasan Ulukök (YAK)
Bekir (Göçmenköy)
Kone (Binatlı)
Ertaç (TOL)
AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Yenicami, 0 – 3
Cihangir – Küçük Kaymaklı, 1 – 4
Hamitköy – Mesarya, 1 – 0
Binatlı – Girne Halk Evi, 2 – 1
Göçmenköy – Lefke 1 – 0
Y.Dumlupınar – Baf Ü.Y 6 – 0
MeritA.Yeşilova – T. Ocağı 1 – 2
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, 0 – 2
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|11
|7
|1
|3
|29
|12
|17
|22
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|11
|6
|4
|1
|26
|16
|10
|22
|3.
|Lefke TSK
|11
|6
|3
|2
|16
|11
|5
|21
|4.
|Gönyeli SK
|11
|6
|3
|2
|15
|11
|4
|21
|5.
|Küçük Kaymaklı TSK
|11
|5
|4
|2
|16
|8
|8
|19
|6.
|Doğan Türk Birliği
|11
|5
|3
|3
|19
|14
|5
|18
|7.
|Türk Ocağı Limasol
|11
|5
|3
|3
|15
|13
|2
|18
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|11
|5
|2
|4
|20
|13
|7
|17
|9.
|Göçmenköy İYSK
|11
|5
|2
|4
|15
|15
|0
|17
|10.
|Mesarya SK
|11
|5
|1
|5
|10
|9
|1
|16
|11.
|Cihangir GSK
|11
|4
|3
|4
|18
|17
|1
|15
|12.
|Yenicami AK
|11
|2
|5
|4
|15
|14
|1
|11
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|11
|3
|2
|6
|11
|15
|-4
|11
|14.
|Binatlı YSK
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|8
|15.
|Girne Halk Evi
|11
|1
|1
|9
|11
|29
|-18
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|11
|0
|3
|8
|6
|31
|-25
|3