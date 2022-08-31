MTG, kaybetmiyor

Mağusa Türk Gücü, antrenman sahası olan Garga Arena’da konuk ettiği China Bazaar Gençlik Gücü’nü 3 -1 mağlup ederek hazırlık maçlarındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Aksa Süper Lig’in son 3 sezonunun şampiyonu Mağusa Türk Gücü hazırlık maçlarındaki yenilmezliğini dün oynadığı Gençlik Gücü maçında da devam ettirdi.

Mağusa Türk Gücü, antrenman sahası olan Garga Arena’da konuk ettiği China Bazaar Gençlik Gücü’nü 3 -1 mağlup etmeyi başardı.

Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri takımın gol ayakları attı.

İlk devrede Eray Vudalı’nın golüyle öne geçen MTG, ikinic devrede Şenol ve Pote’nin attğı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.



