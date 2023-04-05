MTG, gün sayıyor

Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Berk Bağrıkara, Halil Canaloğlu
Cihangir: Dursun, Nuretttin, Selçuk, Berhan (61.Dk Yankı), Hakan, Muhittin, Tacettin (81.Dk Mehmet Yapıcıel),Erol, Mikail, Ali, Rahmi (89.Dk Ozan)
MTG: Ufuk, Uğur (67.Dk Pote), Mehmet Gürlü, Yusuf, Emre Özsin (76.Dk Mustafa Yaşınses), Mustafa Salk, Mehmet Erol, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Şenol
Goller: 60.Dk Nurettin (Cihangir)- 54.Dk Emre Kuvvetlişahin, 84.Dk Pote (MTG)
AKSA Süper Ligin 24. Haftasında Cihangir, Mağusa Türk Gücü’nü Cihangir Stadında konuk etti.
Geçtiğimiz hafta ayni sahada oynanan kupa mücadelesinde konuk ettiği MTG ile ligde karşı karşıya gelen Cihangir, ligde ilk devrede aldığı farklı mağlubiyetin intikamını alamadı.
Aşırı rüzgâr altında oynanan ve futbolun olumsuz etkilendiği karşılamanın ilk devresinde her 2 takımın çabaları sonuç vermezken, devre 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devreye hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, 54. dakikada sağdan ileriye çıkan Emre Kuvvetlişahin’in golüyle öne geçti. 0 – 1
Bu golden sonra hareketlenen Cihangir, 60. dakikada kaptan Nurettin’in klas golüyle 1 – 1’i yakaladı.
1 – 1’den sonra oyuna sonradan giren MTG’nin golcü ismi Pote’nin 84. dakikadaki golüyle lider maçı 2 – 1 kazandı.
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