MTG'den iki imza birden

Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligde son dört sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü(MTG) kadrosuna takviyelere hız kesmiyor.
Geçtiğimiz sezon Türkiye 3.Ligi'nde Osmaniyespor'da forma giyen, bonservisi Cihangir'de olan Zihni ile anlaşan MTG bugün resmi imzayı attırdı.
TÜRKİYE’DEN YERLİ STATÜDE KALECİ
MTG yerli statüde olan Türkiye'de futbol yaşantısını sürdüren kaleci Eren Can Caner'i de transfer etti.
Galatasaray Altyapı takımlarında 253 maça çıkan sonrasında Fatih Karagümrük'e transfer olan 22 yaşındaki Eren de yöneticiler Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ'un da hazır bulunduğu Futbol Federasyonu’nda attığı imzayla transferini resmileştirdi.
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