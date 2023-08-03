banner913
banner932
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
9 0
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
25 0
 
Yine dağ yolu, yine kaza
Yine dağ yolu, yine kaza
41 0
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
23 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
15 0
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
132 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
112 0
banner964

MTG'den iki imza birden

banner476

banner825
MTG'den iki imza birden
banner971
Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligde son dört sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü(MTG) kadrosuna takviyelere hız kesmiyor.
Geçtiğimiz sezon Türkiye 3.Ligi'nde Osmaniyespor'da forma giyen, bonservisi Cihangir'de olan Zihni ile anlaşan MTG bugün resmi imzayı attırdı.
TÜRKİYE’DEN YERLİ STATÜDE KALECİ
MTG yerli statüde olan Türkiye'de futbol yaşantısını sürdüren kaleci Eren Can Caner'i de transfer etti.
Galatasaray Altyapı takımlarında 253 maça çıkan sonrasında Fatih Karagümrük'e transfer olan 22 yaşındaki Eren de  yöneticiler Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ'un da hazır bulunduğu Futbol Federasyonu’nda attığı imzayla transferini resmileştirdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.