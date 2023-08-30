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MTG'den bir yıldız transfer daha

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Mağusa Türk Gücü takımının ikinci yabancısı İngiltere, İtalya ve Türkiye üst liglerinde oynamış olan Souleymane Doukara oldu

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MTG'den bir yıldız transfer daha
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Süper ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü Dino Peter'den sonra ikinci yabancısını belirledi. Souleymane Doukara Mağusa Türk Gücü'nün ikinci yabancısı oldu. İngiltere Leeds İtalya Catania Türkiye Antalyaspor Giresunspor ve Gençlerbirliği kariyeri olan Doukara bu yıl MTG için ter dökecek .
 
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