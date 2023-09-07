MTG'de hedef kurumsallaşma

Koral Bozkurt, yeniden görev almasının ardından, kurumsallaşma konusunda da yeni adımlar atmak için kolları sıvadı. Tesisleşme, alt yapının güçlendirilmesi, gelir getirici yeni projelerin hayata geçmesi noktasında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor

Sezona “yeniden şampiyonluk ve yeni rekorlar” hedefi ile başlayan yeni Mağusa Türk Gücü yönetimi görev bölümü yaptı. Koral Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetimde, asbaşkanlık görevini Tanyel Bayraktaroğlu, 2’nci başkanlık görevlerini ise Onursal Bozkurt ve Gürkan Onalt yapacak. Genel sekreterlik görevini ise Koray Olurcan yürütecek.

Ardı ardına 5’inci şampiyonluğu hedefleyen ve Ali Oraloğlu yönetiminde güçlü bir kadro oluşturan MTG’de Kemal Mahirel, Çağrı Aktuğ, Kaan Güder ve Mehmet Akkent birlikte görev yapacak.

MTG’de yeni dönemde basın sözcüsü olarak görev üstlenen Fatih Özarman, ciddi bir motivasyonla görev dağılımını tamamlayarak kolları sıvadıklarını söyledi.

Özarman, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirterek, “Tecrübeli bir teknik adam ve şampiyonluğu bilen bir ekiple yola çıktık. Yönetim Kurulu olarak ortak bir amaç etrafında, tam bir görüş birliği içerisinde kenetlendik. Tarihi başarılarla dolu kulübümüze, yeni başarılar eklemek en önemli önceliğimiz” dedi.

BOZKURT, YENİ ADIMLAR ATMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

Koral Bozkurt, yeniden görev almasının ardından, kurumsallaşma konusunda da yeni adımlar atmak için kolları sıvadı. Tesisleşme, alt yapının güçlendirilmesi, gelir getirici yeni projelerin hayata geçmesi noktasında önemli adımlar atmaya hazırlanan Bozkurt, “Sahada bir an bile yarıştan kopmayacağız. Bunun yanında kulübümüzü geleceğe taşıyacak güçlü projeleri de ertelemeden hayata geçireceğiz” dedi.

Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetim şöyle:

Koral BOZKURT (BAŞKAN)

Tanyel BAYRAKTAROĞLU (AS BAŞKAN)

Onursal BOZKURT (2.BAŞKAN)

Gürkan ONALT (2.BAŞKAN VE FUTBOL ŞUBE)

Koray OLURCAN (GENEL SEKRETER)

Mehmet SABANCI (MUHASİP)

Kemal MAHİREL (FUTBOL ŞUBE, SAĞLIK, SAHALAR VE SOSYAL MEDYA SORUMLUSU)

Çağrı AKTUĞ (FUTBOL ŞUBE VE SAĞLIK SORUMLUSU)

Kaan GÜDER (FUTBOL ŞUBE VE HUKUKİ İŞLER)

Mehmet AKKENT (FUTBOL ŞUBE)

Özder FİDANER (KURUMSAL YAPI VE DIŞ İLİŞ. SORUMLUSU)

Erhan KARA (TARAFTAR SORUMLUSU)

Fikri ARKINER (REKLAM SORUMLUSU)

Fatih ÖZARMAN (LOKAL VE BASIN SORUMLUSU)

Mehmet Özden DURDU (REKLAM VE FEDERASYON TEMSİLCİSİ)

Derviş BAYRAKTAR (REKLAM VE SOSYAL İŞLER ALTYAPIDAN SORUMLU)

ALT YÖNETİM

Mehmet TERAZİLİ (ALTYAPI U-19 YÖNETİCİSİ)

Mehmetali ULUÇAĞ (ALTYAPI U-16 YÖNETİCİSİ)

Mustafa BİRAN (ALTYAPI U-14 YÖNETİCİSİ)

Hakan ŞEREN (ALTYAPI AKADEMİ)

Akın KAVAZLAR (ALTYAPI AKADEMİ)

Kemal MANALI (ALTYAPI AKADEMİ)

