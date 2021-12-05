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MTG alımını aldı

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Mağusa Türk Gücü lider olduktan sonra çıktığı ilk maçta eski lider Gönyeli’yi ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup etti. Nevzat ve Şenol galibiyette ön plana çıkarken, Emre Özsin bir penaltı atışından yararlanamadı. Gönyeli ise güçlü rakibine karşı galibiyeti koruyamayarak düşüşünü sürdürdü.

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MTG alımını aldı
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Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Canaloğlu, Sertan Alkın
MTG: Yusuf, Mehmet Gürlü (90.Dk Halil), Adil, Sadık, Nevzat, Kossi (84.Dk Mehmet Erol), Bünyamin, Arif (90.Dk Mert), Emre Özsin (70.Dk Uvanç), Şenol
Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (85.Dk Mustafa Hacı), Yusuf Özbahar (79.Dk Rıdvan), Burak (70.Dk Erdinç), Sylla, Ahmet Hatay, Ulaş, Süleyman
Goller:  61 ve 73.Dk Şenol ,87.Dk Mehmet Erol (MTG)-36.Dk Ahmet Can (Gönyeli)
 
AKSA Süper Lig'de lider Mağusa Türk Gücü, zorlu maçta rakibi Gönyeli’yi 3-1 mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmada MTG’ye galibiyeti getiren golleri Şenol (2) ve Mehmet Erol kaydederken, Gönyeli'de Ahmet Can’ın golü puan için yetmedi.
9.Dk:  MTG atağında Emre Özsin’in pasıyla savunma arkasına sarkan Sadık, kaleci Kemal ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak Kemal topu kornere çelerek gole izin vermedi.
17.Dk:  MTG atağında yapılan ortada Emre Özsin arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.
36.Dk: Gönyeli atağında kullanılan taç atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Can röveşata vuruşunda topu filelere gönderdi.  MTG 0-1 Gönyeli
45+2.Dk: Sylla topla kendi ceza sahasından çıkmak isterken Mehmet Gürlüpres yaparak topu kaptı ve topu aldığı anda yerde kalınca hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre Özsin’in vuruşunda kaleci Kemal penaltıyı kurtararak gole izin vermedi.
53.Dk:  Gönyeli atağında ceza sahası içerisinde solda topla buluşan Burak’ın vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.
61.Dk: MTG atağında Nevzat sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Şenol’un kafa vuruşunda top filelere gitti. MTG 1-1 Gönyeli
73.Dk:  MTG atağında  Nevzat’ın sağdan yaptığı ortada yine Şenol kafa vuruşunu yaptı ve top filelere gitti. . MTG 2-1 Gönyeli
81.Dk:  MTG kalecisi Yusuf’un büyük hatasında topu önünde bulan Ahmet Can’ın vuruşunda ağlara gitmekte olan topu Adil çıkartmayı başardı.
87.Dk:  MTG’de sağdan kazanılan frikiği kullanan Mehmet Erol mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. MTG 3-1 Gönyeli
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 25 yaparken, Gönyeli 21 puanda kaldı. Mağusa Türk Gücü gelecek hafta Cihangir deplasmanına konuk olurken, Gönyeli ise kendi evinde Girne Halk Evi'ni konuk edecek.
 
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