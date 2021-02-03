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MTG Akademi on line antrenmanda

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MTG Akademi on line antrenmanda
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Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademi, saha antrenmanlarını yasaklanmasından sonra antrenmanlarını on line olarak sürdürüyor.
Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademi antrenörleri, farklı yaş grubundan çocuklarla 'Futbolda Zihinsel Çalışma ve Önemi', 'Sporda Etik ve Fairplay', hücum ve savunma prensiplerinden belirli konular, 'savunmada kademe' ve 'dörtlü savunma',savunmada 'bireysel ve takım anlayışı' ile 'savunmada mesafeler' konularında eğitimlerini gerçekleştirdi.
 

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Etiketler; #MTG Akademi
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