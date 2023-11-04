Mormenekşe’de sessiz gün

Aksa 1. Lig’in lideri M.Değirmenlik konuk olduğu Mormenekşe ile sahadan golsüz berabere ayrılarak bu sezonki ikinci puan kaybını yaşadı

YER: Mormenekşe Cemal Balses

HAKEMLER: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Volkan Çelik, Mehmet Ekşici

MORMENEKŞE:Doğuhan, Aykut, Tugay, Ertan Bulut, Fetin, Atakan, Sami(DK 90+1 Gökay), İrfan, Ertan Menekşeli(DK 66 Justice), Mustafa Menekşeli(DK 11 Ahmet Can)(DK 66 Bekir), Erhan.

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Yasin, Halil, Hasan Ulukök, Semih(DK 88 Cahit), Adil(DK 36 Şükrü), Ulaş(DK 53 Kağan), Hüseyin Deynekli, Kasım, İlyas.

7.DK: Mormenekşe kontra atağında Miracle Değirmenlik savunmasının hatasında topu kazanan Erhan’ın vuruşunda kaleci Hasan Piro iki hamlede topu kontrol etti.

13.DK: Sağ kanattan gelişen Mormenekşe atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Sami’nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

31.DK: Mormenekşe atağında Hasan Ulukök’den kurtulan Erhan’ın aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

74.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında seri çalımlarla gelen Hüseyin Deynekli’nin sol ayakla yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

78.DK: Mormenekşe kontra atağında Erhan’ın topun gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

80.DK: Mormenekşe kontra atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Bekir istediği vuruşu yapamadı.

82.DK: Mormenekşe kontra atağında topla buluşan Erhan’ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

85.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Doğuhan önledi.

87.DK: Mormenekşe kontra atağında Erhan’ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

