Mormenekşe, uzatmalarda kazandı

Mormenekşe konuk ettiği Binatlı karşısında geriye düştüğü maçta ilk devrenin uzatma dakikalarında ve ikinci devrenin uzatma dakikalarında golcüsü Erhan’ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli

Mormenekşe: Ozan, Ertan Bulut, Fetin, Aykut, Tugay(Ertan Menekşeli), Ahmet Kırşan, Sami(Rıdvan), Yasin(Atakan), Justice, Mustafa, Erhan.

Binatlı: Uğur, Yusuf(Darbaz), Sertaç, Malik, Hüseyin, Mehmet, Nazım(Tahir), Ahmet(Kemal Uçaner), Aziz, Abdurrahman, Ferdi.

Goller: Dk. 45 + 2 ve Dk. 90+5 Erhan(Mormenekşe), Dk. 29 Sertaç (Pen.)(Binatlı)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 3. Haftasında hedefleri üst lig olan Mormenekşe ile Binatlı arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi Mormenekşe geriye düştüğü rakibini golcüsü Erhan’ın attığı gollerle 2 -1 mağlup etmeyi başardı.

Dk. 18 Binatlı'nın kullandığı korner atışında iyi yükselen iyi yükselen Aziz'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

Dk. 24 Yine Binatlı'nın kullandığı köşe atışında defanstan seken topla Mormenekşe ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda defans topu çizgiden çıkardı.

Dk. 29 Binatlı'nın hızlı gelişen atağında Ahmet'in ara pasında defans arkasında topla buluşan Aziz Mormenekşe ceza sahasına girdi anda Aykut'un müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Sertaç topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk.45+2 orta sahada Mormenekşe'nin kazandığı topla buluşan Justice güzel bir ara pasıyla topu Erhan'a bıraktı. Kaleciyle çaprazda karşı karşıya kalan Erhan ters köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1

kinci devreye Mormenekşe daha atak başlamasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Dk.56 Mormenekşe'nin hızlı gelişen atağında Atakan'ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Erhan topa vurmakta gecikince kaleci topu kornere çeldi.

Dk. 81 Mormenekşe defansından ileriye gönderilen topa hareketlenen Erhan defansın sektirmesiyle topla buluştu ve şutunda top yandan auta gitti

Dk. 83 Binatlı'nın kullandığı serbest atışta kısa düşen topu kazanan Justice bekletmeden pasında defans arkasında topla buluşan Erhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapmakta gecikti ve kaleci topa sahip oldu.

Dk.90+5 Mormenekşe defansından ileriye gönderilen topa hareketlenen Erhan Binatlı ceza sahası içinde kaleci Uğur ile defansın anlaşmazlığı sonucunda topu kafayla önüne alarak boş kaleye gönderdi. 2-1

