banner583
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
3 0
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
83 0
 
Sivrili Demirspor turladı
Sivrili Demirspor turladı
36 0
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
18 0
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
33 0
Dünyanın en kolay kas yapma programı
Dünyanın en kolay kas yapma programı
13 0
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
20 0
banner661
banner726

Mormenekşe Kulübü emekçisinin büyük talihsizliği

banner476

banner714
Mormenekşe Kulübü emekçisinin büyük talihsizliği
banner721
AKSA 1. Lig'in doğu bölgesi takımlarından Mormenekşe'nin değerli emekçilerinden Kemal Yanmaz bugünb statta çalışırken yaşadığı talihsiz kaza sonucunda yüzünden ameliyat edildi. Yüzüne plastik cerrahi operasyonu yapılan Kemal Yanmaz'ın durmunun iyi olduğu bildirildi.
Konuyla ilgili Mormenekşe Spor Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Cemal Balses Stadyumunun sadık bekçisi, kulübümüzün emekcilerinden Kemal Yanmaz stadyumda çalışırken bir kaza geçirmiş ve yüzüne plastik cerrahi operasyonu yapılmıştır. Yöneticimizin saglik durumu iyidir.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiir en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.