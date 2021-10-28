Mormenekşe Kulübü emekçisinin büyük talihsizliği

AKSA 1. Lig'in doğu bölgesi takımlarından Mormenekşe'nin değerli emekçilerinden Kemal Yanmaz bugünb statta çalışırken yaşadığı talihsiz kaza sonucunda yüzünden ameliyat edildi. Yüzüne plastik cerrahi operasyonu yapılan Kemal Yanmaz'ın durmunun iyi olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Mormenekşe Spor Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Cemal Balses Stadyumunun sadık bekçisi, kulübümüzün emekcilerinden Kemal Yanmaz stadyumda çalışırken bir kaza geçirmiş ve yüzüne plastik cerrahi operasyonu yapılmıştır. Yöneticimizin saglik durumu iyidir.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiir en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz.