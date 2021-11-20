Mormenekşe'den Çetinkaya'ya çelme

AKSA 1. Lig’in önemli mücadelesinde zirvede yer alan Çetinkaya konuk olduğu Mormenekşe’ye 3-1 yenilerek koltuğunu kaptırdı

Mormenekşe Cemal Balses StadıZekai Töre, Ali Orçan, Fatih BardakçıoğluMehmetsalih, Erdoğ, Nasuh, Fetin(Mustafa), Hüseyin(Sabri), Aykut, İrfan, Halil,Aziz, Gökay(Tugay), Süleyman(Ertan).Ozan, Abbas, Burak, Özcan(Recep), Yusuf(Tunç), Cemal(Erhan),Mustafa Kemal, Behiç, Ertan, İbrahim, Ömer.Dk. 32 Aykut, Dk.66 Süleyman, Dk. 85 Ertan menekşeli(Mormenekşe), Dk. 77 Ertan (Pen.) (Çetinkaya)AKSA 1. Lig’in 10. Hafta mücadelesinde alt sırlardan uzaklaşmak isteyen Mormenekşe lider Çetinkaya karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılarak Çetinkaya’nın 6 haftalık yenilmezlik serisine son verdi.Maç boyunca daha istekli oynayan ve defans hattında rakibine pozisyon vermeyen Mormenekşe takımı ilk devrede Aykut, ikinci devrede ise Süleymen ve Ertan Menekşeli’nin golleriyle bu sezon ilk kez üst üste 2 hafta kazanmayı başardı.Maça iyi başlayan Çetinkaya olmasına karşın ev sahibi Mormenekşe rakibinin hızını keserek golü bulan taraf oldu.Dk.32 orta alanda top kapma mücadelesinde topa son sahip olan Mormenekşe'den Halil oldu. Onun pasıyla sol kanatta topla buluşan Aykut rakibinden kurtulduktan sonra orta şut karışımında top arka direkten ağlara gitti. 1-045+2. Çetinkaya'nın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Ertan'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Abbas'ın kafa vuruşunda top az farkla üsten auta gitti.63. Çetinkya’nın kullandığı kornerde Mormenekşe defansından seken topla ceza alanı içinde buluşan İbrahim Köse’nin vuruşunda top üstten auta gittiDk. 66 Çetinkaya defansının arkasına atılan topa hareketlenen Süleyman, Çetinkaya futbolcularından kurtardığı topla ceza sahasına girerek kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0.Dk.77 Çetinkaya atağında Mormenekşe ceza sahasına gönderilen topa hareketlenen Erhan Kendirci, Fetin’in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan topu ağlara gönderdi. 2-1.Dk.85 Mormenekşe'nin kazandığı köşe vuruşunda Mustafa'nın ortasında Ertan Menekşeli güzel bir kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi.