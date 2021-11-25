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Mormenekşe'de korona şoku

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Mormenekşe'de korona şoku
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Mormenekşe spor kulübünde Covid -19 testleri pozitif çıkınca tüm takımda pozitif vakalar artmaya devam ediyor. Bugünkü vakalara yenileri eklenince toplam 7 futbolcunun yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları pozitif çıkınca bu hafta sonu oynanacak maçta oynayacak futbolcu sıkıntısı yaşanmaya başlaması yönetim kurulunu kara kara düşünmeye itti.
Bu arada bir de antrenörün pozitif olduğu ve toplam sekiz kişinin testinin pozitif olduğu bildirildi.
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