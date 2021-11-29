Mormenekşe başkanından oyuncularına ve spor camiasına teşekkür

Mormenekşe G.B. Spor Kulubü Başkanı Metin Menekşeli yaptığı basın açıklamasıyla takımlarında görülen Covid-19 vakaları nedeniyle eksik çıktıkları Gençlik Gücü karşılaşmasında oyuncuların göstermiş olduğu performans nedeniyle kutlarken, geçmiş olsun dileklerini ileten spor camiasına da teşekkür etti.

Menekşeli’nin yaptığı basın açıklaması şöyle:

Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeni ile zor günler yaşayan takımımızın China Bazaar Gençlik Gücü deplasmanında verdiği mücadele takdire şayandır. Bu kutsal formayı onurla giyen ve ne zaman görev verilirse giymek için hep çaba sarf eden futbolcularımızla gurur duymaktayız. Onlar bu zor günümüzde büyük ve köklü bir camia olduğumuzu bize bir kez daha kanıtladılar.. Genç futbolcularımız, A-2 takımımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve taraftarımızla el ele vererek bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Mormenekşe G.B.Spor Kulübü olarak geçmiş olsun dileklerini ileten spor camiasına, sporseverlere ve basınımıza teşekkür eder, sağlık, sıhhat ve futbol dolu günler dileriz.

MORMENEKŞE G.B. Spor Külübü adına

Metin MENEKŞELİ

Başkan



