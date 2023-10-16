M.Karşıyaka yönetiminden Oshan’a destek

Miracle Karşıyaka teknik direktörü Caner Oshan ile ilgili olarak Miracle Cash&More direktörü Ebru Törehan bugün bir açıklama yaptı. Caner Oshan’ın takımdan ayrılacağı yönünde ortada dönen söylemlerin gerçeği yansıtmadığını hoca değişikliği gibi bir konunun ise gündemlerinde olmadığını söyledi. Çıkan söylem ya da yapılan yorumlara saygı duyduklarını ifade eden Ebru Törehan Miracle Karşıyaka teknik direktörü Caner Oshan’dan son derece memnun olduklarını hocanın aldığı tüm kararlarda ise Miracle Cash&More ailesi ve Miracle Karşıyaka kulübü olarak yanında olduklarını ifade etti. Futbolda bu gibi sonuçların normal olduğunu ve bunların olabileceğini ifade eden Törehan, Caner Oshan’ın Miracle Karşıyaka’nın teknik direktörü olduğunu ve takımını başında olduğunu sözlerine ekledi.



