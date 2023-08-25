banner913
banner932
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamalarına çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamalarına çevrildi
16 0
“Biz bu yolu yapacağız
“Biz bu yolu yapacağız"
15 0
 
Türk Kızılay'dan KKTC'ye mobil ikram araç desteği
Türk Kızılay'dan KKTC'ye mobil ikram araç desteği
14 0
Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi
Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi
77 0
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
64 0
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
18 0
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
17 0
banner964

Miracle Karşıyaka’nın Bolu mesaisi başladı

banner476

banner825
Miracle Karşıyaka’nın Bolu mesaisi başladı
banner971
Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bu sabah Bolu kampı için adadan ayrılan Miracle Karşıyaka ilk idmanını gerçekleştirdi. Sabah adadan ayrılan Miracle Karşıyaka öğlen saatlerinde otele yerleşti. Bolu Koru Otel’de 1 haftalık kamp gerçekleştirecek olan Miracle Karşıyaka ilk idmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren idmanı çift kale ile tamamlayan Miracle Karşıyaka yarın sabah yapacağı idmanla Bolu kampına devam edecek.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.