Miracle Karşıyaka’da genel kurul zamanı

Süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka genel kurulunu 20 Eylül Çarşamba günü Karşıyaka sosyal tesislerinde saat 19:00’de yapacak. Genel kurulda mevcut başkan Umut Düzdaban tek aday olarak yer alacak.Açılış ve divan kurulu oluşumunun ardından saygı duruşu gündem maddesi ile devam edecek olan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar sunularak onay istenecek. Başkanlık seçiminin ardından genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile sona erecek

