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Miracle Karşıyaka transfere hızlı başladı

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Miracle Karşıyaka transfere hızlı başladı
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AKSA Birinci ligi şampiyon noktalayarak adını süper lige yazdıran Miracle Karşıyaka’da transferde düğmeye basıldı. Ülkenin tanıdık ismi Mıckael Pote ile her konuda anlaşan süper ligin yeni temsilcisi Miracle Karşıyaka tecrübeli yabancıya imzayı attırdı.
Menejeri Tekin Birinci ile Miracle Cash&More direktörü Hakan Törehan’ın ofisinde kulüp başkanı Umut Düzdaban ile bir araya gelen Pote kısa süren görüşmenin ardından her konuda anlaşma sağlayarak yeni sezon öncesinde süper ligin yeni ekibi ile el sıkıştı.
 
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