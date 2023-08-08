Miracle Karşıyaka transferde hız kesmiyor

Hamitköy'den Toykan Hacet’i dün kadrosuna dahil eden Miracle Karşıyaka bugün iki oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Lefke’den Rahmi Çelik ve Türk Ocağı’ndan ise İlker İnceler’i kadrosuna dahil eden Miracle Karşıyaka Cenker Yazar’ı da resmi olarak transfer etti.
Rahmi için Ebru Törehan düğmeye bastı
Bugün sabah saatlerinde Rahmi Çelik için görüşmelere başlayan Miracle Değirmenlik As Başkanı Ebru Törehan Rahmi Çelik konusunda hem Lefke yönetimi hem de oyuncu ile her konuda anlaşarak Rahmi Çelik’i Miracle Değirmenlik takımına dahil ettikten sonra, Çelik’i Miracle Karşıyaka’ya kiraladı. İlker İnceler konusunda da oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik takımı İnceler’i de kadrosuna dahil ederek Miracle Karşıyaka’ya kiraladı.
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