Miracle Karşıyaka, Gyasi ile imzaldı

Süper Ligin yeni ekiplerinden Miracle Karşıyaka bir süre önce adaya getirttiği Edwin Gyasi ile sözleşmeyi imzaladı.Geçtiğimiz günlerde Edwin Gyasi’yi adaya getiren ve prensip antlaşması yapan Süper Lig’in yeni ekibi Miracle Karşıyaka bugün erken saatler de yıldız oyuncuyu Ada’ya getirerek resmi imzayı attırdı. Yabancı sayısının iki olması ile birlikte Pote’den sonra Gyasi’ye imza attıran Miracle Karşıyaka takımı yabancı oyuncu transferini kapatmış oldu.Miracle Cash&More Direktörü Hakan Törehan’ın ofisinde gerçekleşen imza töreninde Miracle Karşıyaka kulüp başkanı Umut Düzdaban ve Miracle Karşıyaka teknik direktörü Caner Oshan yer aldı.