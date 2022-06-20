Miracle Değirmenlik'ten yılın bomba transferi

Necati KÜLAHLILARSüper Ligin yeni ekiplerinden Miracle Değirmenlik yılın bomba transferini gerçekleştirdi.Ülkemizin en başarılı kalecilerinden olan ve geçtiğimiz sezon oynadığı Mesarya takımında sezonu en az gol yiyen kaleci olarak kapatan tecrübeli file bekçisi Hasan Piro, bugün Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelerek anlaşma sağladı.Miracle Değirmenlik takımının kalesini milli Kaleci Hasan Piro koruyacak.HAKAN TÖREHAN’IN PAROLASI ŞAMPİYONLUKMiracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün Süper Lig’e yükselmesindeki önemli katkısı ve süper ligde şampiyonluğu hedefleyerek gerçekleştirdiği transferle spor yöneticiliği anlamında örnek teşkil eden Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan, önemli bir transferi daha başarıyla gerçekleştirdi.