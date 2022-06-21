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Miracle Değirmenlik'ten Bosnalı yıldız bombası

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Miracle Değirmenlik'ten Bosnalı yıldız bombası
Bosna Herşekli milli futbolcu Ermin Zec, Miracle Değirmenlik için bu sabah saatlerinde ülkemize ayak bastı.
Kariyerinde Gençlerbirliği, Balıkesirspor ve Gazişehir formaları da giyen Zec, 10 kez de Bosna Hersek milli takım forması giydi.
15 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinden 143 Süper Lig maçında görev yapan sol kanat oyuncusu Zec, genel kariyerinde ise 315 resmi maçta 85 gol atıp 42 asist yaptı. 
FIFA lisanslı menajer Özeş Çıraklı oyuncuyu adaya getirmeye ikna ederken, Bosna'lı isim Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ile masaya oturacak.
 
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