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Miracle Değirmenlik Süper Lig'de

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Miracle Değirmenlik Süper Lig'de
NECATİ KÜLAHLILAR
Aksa 1. Lig Play-off 2. maçları sonunda Miracle Değirmenlik Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.
Bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan Miracle Değirmenlik - Esentepe mücadelesini 3-0 kazanan Değirmenlik takımı Süper Lig'e yükseldi.
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