Miracle Değirmenlik Süper Lig'de

NECATİ KÜLAHLILAR
Aksa 1. Lig Play-off 2. maçları sonunda Miracle Değirmenlik Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.
Bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan Miracle Değirmenlik - Esentepe mücadelesini 3-0 kazanan Değirmenlik takımı Süper Lig'e yükseldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.