Miracle Değirmenlik kampı tamamladı

İzmit Kartepe’de 7 Ağustos Pazartesi günü kampa giren Miracle Değirmenlik dün sabah yaptığı idmanla 7 günlük Kartepe kampını tamamladı. 12 idman 1’de hazırlık maçı ile yurtdışı kampını tamamlayan Miracle Değirmenlik dün akşam saatlerinde ülkeye döndü.Bugünü dinlenerek geçirecek olan yeşil beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

