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Miracle Değirmenlik geriden geldi

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Miracle Değirmenlik geriden geldi
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Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarına da ara vermeden devam ediyor. Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumunda oynanan karşılaşmada birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik sahasında süper lig temsilcisi Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Maçın ilk devresini 0-2 önde kapatan taraf Küçük Kaymaklı olurken, maçın ikinci yarısında Miracle Değirmenlik takımı peş peşe bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu.
 
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