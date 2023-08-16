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Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Milot Rashica, İstanbul'a geldi. Rashica'nın ilk sözleri "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım" oldu

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Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da
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İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Norwich City'den kadrosuna katacağı Milot Rashica ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gol ve 7 asiste imza attı. Kosovalı oyuncu, sarı-kırmızlı ekibin de transfer listesinde bulunuyordu.

Oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Beşiktaş, Rashica için Norwich City’e 5 milyon avro ödeyecek

Siyah-beyazlı ekip, Kosovalı futbolcu ile 2027'e kadar geçerli sözleşme imzalayacak. Kosovalı kanat oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak

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