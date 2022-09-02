Michy Batshuayi Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Batshuayi, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Batshuayi, bu maçlarda 14 gol atıp, 5 de asist yaptı.

