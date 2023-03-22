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Mesut Özil futbolu bıraktı

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Kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı

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Mesut Özil futbolu bıraktı
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34 yaşındaki Özil, derinlemesine düşündükten sonra profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu.

Yaklaşık 17 yıldır profesyonel futbolcu olma ayrıcalığı yaşadığını belirten Özil, "Bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin unutulmaz anlar ve duygularla dolu muhteşem bir yolculuk olduğunu aktaran Özil, formasını giydiği Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'deki tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti.

159 kez formasını giydiği Real Madrid ile lig ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, 254 kez forma giydiği Arsenal ile de 4 kez Federasyon Kupası kazandı.

Almanya Milli Takımı'yla 92 kez sahaya çıkan ve 23 gol atan Özil, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

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