Mesarya’nın buruk sevinci

Mesarya’ya, Yonpaş Dumlupınar deplasmanında 3 puanı getiren golü atan Mustafa Yaşinses’in bileği çıkarken, deneyimli oyuncu yarın ameliyat edilecek. Yonpaş Dumlupınar’da ise mağlubiyetin yanı sıra Osman Şanverdi’nin sakatlığı üzüntüyü daha da artırdı

Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Halil Canaloğlu

Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Mehmet Gürbıyık (84.Dk Turgut), Mehmet Altın, Tufan (73.Dk Burak), Adewole (60.Dk Mert), Emre Soytürk, Weston, Eray (73.Dk Berk), Osman

Mesarya: Hasan Piro, Abdullah, Mustafa Ayker, Hüseyin Çıdamlı (50.Dk Okan), Mustafa Yaşınses, Kadir (79.Dk Eren), Oğuzhan (71.Dk İbrahim), Sinan, Joseph, Salahi, Yusuf

Kırmızı kart: Osman Şanverdi (Y.Dumlupınar)

Goller: 7.Dk (P) Mustafa Yaşınses (Mesarya)



AKSA Süper Lig'in 13.haftasında Mesarya, Mağusa'da Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda

Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin galibiyet golü maçta ayak bileği çıkan Mustafa Yasinses'ten gelirken, Mesarya takımı oyuncunun sakatlığı sebebiyle aldığı üç puana sevinemedi. Karşılaşmada talihsiz sakatlık sonrası her iki takım futbolcuları ve teknik heyeti üzgünlüğünü gizleyemedi. Mustafa Yaşinses maç sonunda YDÜ Hastanesine kaldırıldı.

Yonpaş Dumlupınar’da oyunun son bölümünde Osman Şanverdi’nin kötü şekilde sakatlanmasıyla moraller daha da bozuldu.Osman Şanverdi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Mesarya puanını 19'a yükseltirken, Yonpaş Dumlupınar 17 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Mesarya kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova ile karşılaşırken, Yonpaş Dumlupınar da Küçük Kaymaklı deplasmanına konuk olacak.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıOsman Özpaşa, Necmi Bulut, Halil CanaloğluTürkkan, İsmail, Olcay, Mehmet Gürbıyık (84.Dk Turgut), Mehmet Altın, Tufan (73.Dk Burak), Adewole (60.Dk Mert), Emre Soytürk, Weston, Eray (73.Dk Berk), OsmanHasan Piro, Abdullah, Mustafa Ayker, Hüseyin Çıdamlı (50.Dk Okan), Mustafa Yaşınses, Kadir (79.Dk Eren), Oğuzhan (71.Dk İbrahim), Sinan, Joseph, Salahi, YusufOsman Şanverdi (Y.Dumlupınar)7.Dk (P) Mustafa Yaşınses (Mesarya)AKSA Süper Lig'in 13.haftasında Mesarya, Mağusa'da Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda Yonpaş Dumlupınar 'ın konuğu oldu. Maçı Mesarya 1 – 0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin galibiyet golü maçta ayak bileği çıkan Mustafa Yasinses'ten gelirken, Mesarya takımı oyuncunun sakatlığı sebebiyle aldığı üç puana sevinemedi. Karşılaşmada talihsiz sakatlık sonrası her iki takım futbolcuları ve teknik heyeti üzgünlüğünü gizleyemedi. Mustafa Yaşinses maç sonunda YDÜ Hastanesine kaldırıldı.Yonpaş Dumlupınar’da oyunun son bölümünde Osman Şanverdi’nin kötü şekilde sakatlanmasıyla moraller daha da bozuldu.Osman Şanverdi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Mesarya puanını 19'a yükseltirken, Yonpaş Dumlupınar 17 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Mesarya kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova ile karşılaşırken, Yonpaş Dumlupınar da Küçük Kaymaklı deplasmanına konuk olacak.