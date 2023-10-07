Mesarya, Karşıyaka’yı eli boş gönderdi

YER: Paşaköy Hasan Onalt
HAKEMLER: Tufan Çerçioğlu, Cenk Aras Özfuttu, YusufcanDönder
MESARYA: Ercan, Abdullah, Okan, Yusuf, Mehmet Ali, Felipe(DK 55 Çağlar), Lukman, Mustafa Yaşınses(DK 88 Ahmet Can), Tacettin(DK 87 Salahi), Emrecan(DK 65 Oğuzhan), Mert.
MİRACLE KARŞIYAKA: Erdoğan, Mustafa Vardi, Sena, Mehmet Göktaş, İlker(DK 74 Ali Özbahar), Ahmet Hatay, Toykan(DK 65 Mustafa Süzgen), Rahmi(DK 75 Barkın), Diatta, Burak, Pote.
GOLLER: DK 40 Felipe, DK 90+3 Salahi.
Aksa Süper Ligin 3. Hafta karşılaşmasında ilk iki haftayı puansız kapatan Mesarya konuk ettiği hedefi üst sıralar olan Miracle Karşıyaka’yı her iki devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı başardı.
9.DK: Çabuk gelişen konuk takım Miracle Karşıyaka atağında Mustafa Vardi’nin ortasında Pote’nin ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.
40.DK: Kalabalık adamla gelişen ev sahibi takım Mesarya atağında Felipe’nin vuruşunda top filelere gitti.1-0
66.DK: Sağ kanattan gelişen Mesarya atağında Abdullah’ın ortasında Tacettin’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
69.DK: Bir başka gelişen Mesarya atağında Çağlar’ın ceza alanı dışından vuruşunda top kaleci Erdoğan’da kaldı.
85.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Ahmet Hatay’ın sert ve etkili vuruşunu kaleci Ercan önledi.
90+3.DK: Mesarya kontra atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Salahi topu filelere gönderdi.2-0
90+7.DK: Miracle Karşıyaka’nın geliştirdiği kontra atakta Mesarya ceza alanı içinde Diatta’nınvuurşunu önce kaleci Ercan, sonrasında savunma uzaklaştırdı.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile son erdi.
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