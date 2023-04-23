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Mesarya, Gençlik Gücü’nü kafaladı

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Aksa Süper Ligde rahat konumdaki Mesarya ile play-out hattındaki China Bazaar Gençlik Gücü arasındaki karşılaşmada Mesarya üç kafa golüyle Gençlik Gücü’nü 3 – 2 mağlup etti

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Mesarya, Gençlik Gücü’nü kafaladı
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Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler:  Evren Karademir, Serkan Özdenkci, Mehmet Çelik
Mesarya: Mehmet Özeralp, İbrahim Çıdamlı, Orhan, Hüseyin, Okan, Ahmet, Sinan, Çağrı, Debouto, Eray, Yusuf
C.B.Gençlik Gücü: Beren, Ali Akbulut, Erin, İbrahim Halil, Hasan Akkuyu, Mishali, Rifat, Mahmut Yumuşak, Özgür, Turgut, Aşkın
Goller:1.Dk Sinan, 47 ve 75.Dk Debouto (Mesarya)-  13 ve 88.Dk Mishali (GG)
 
AKSA Süper Ligin 28. Haftasında Mesarya, ChinaBazaar Gençlik Gücü’nü Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti.
Maça her 2 takım da hızlı başladı. Mesarya, Sinan’ın kafa golüyle ilk dakikada 1 – 0 öne geçti. ChinaBazaar Gençlik Gücü 13’te Mishali’nin golüyle 1 – 1’i yakaladı. İlk devre 1 – 1 tamamlandı.
İkinci devreye de hızlı başlayan Mesarya bu kez Eray Vudalı’nın ortasında Debuto’nun kafa golüyle 2 – 1 öne geçti. Debuto 75’te skoru 3 – 1 yaparken, Mishali’nin 88’deki golü skoru belirledi. 3 – 2
 
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