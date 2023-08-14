Mesarya bombaları patlattı

Mesarya, Mustafa Yaşınses ile yeniden anlaşmaya varırken, 1. Lig ekibi Hamitköy’ün başarılı savunma oyuncularından İbrahim Güler ile Mert Ateş’i de transfer etti

AKSA Süper Lig ekiplerinden Mesarya, Mustafa Yaşınses ile yeniden anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı ekip, transferi sosyal medyadan duyurdu, "Yıldız futbolcumuz ile her konuda antlaşma sağlanmıştır. Birlikte nice başarılara Gabira..." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında da sarı kırmızılı formayı terleten Yaşınses, ligin ikinci devresinde Mağusa Türk Gücü'ne transfer olmuştu.

Deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda toplam 9 gol kaydetmişti.

HAMİTKÖY SAVUNMASI MESARYA’YA GİTTİ

Öte yandan Mesarya Kulübü Hamitköy'ün savunma oyuncuları İbrahim Güler ile Mert Ateş'i de renklerine bağladı. İbrahim Güler’i bonservisli olarak transfer eden Mesarya takımı Mert Ateş’i ise kiralık olarak kadrosuna katarak transferde önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.



